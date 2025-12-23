Пытавшуюся купить младенца жительницу Карачаево-Черкесии арестовали

По данным следствия, женщина собиралась заплатить за ребенка 500 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 23 декабря. /ТАСС/. Суд в Карачаево-Черкесии заключил под домашний арест местную жительницу, пытавшуюся купить младенца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В отношении второй фигурантки Черкесский городской суд по ходатайству следствия 23 декабря избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Сообщалось, что биологическую мать ребенка суд заключил под стражу.

По данным следствия, в начале декабря 2025 года одна из фигуранток, будучи беременной и не желая брать ответственность за воспитание ребенка, договорилась с местной жительницей о продаже той младенца за 500 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. "б", "в", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (совершение сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).