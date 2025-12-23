В Казахстане задержали главного редактора информагентства КазТАГ

Досудебное расследование против сотрудников редакции начали из-за распространения ложной информации, повлекшей причинение существенного вреда деловым интересам и репутации, заявили в пресс-службе департамента полиции Алма-Аты

АСТАНА, 23 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали главного редактора информационного агентства КазТАГ Амира Касенова. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Алма-Аты.

"Досудебное расследование в отношении сотрудников редакции КазТАГ начато на основании письменного заявления представителя частной компании по фактам неоднократного распространения заведомо ложной информации, повлекшей причинение существенного вреда деловым интересам и репутации", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в ходе расследования следственные действия осуществлялись поэтапно, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. "С учетом совокупности собранных материалов, стадии расследования и предусмотренных законом оснований 23 декабря текущего года главный редактор КазТАГ задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Астаны", - говорится в сообщении. По данным полиции, "следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан".

Генеральный директор агентства КазТАГ Асет Матаев написал в своем Telegram-канале, что адвокаты Касенова, которого пригласили на следственные действия в полицию Астаны, сообщили о его задержании.

8 декабря агентство КазТАГ заявило о том, что Матаев и Касенов стали подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному после заявления компании Freedom Finance, о которой данное СМИ ранее неоднократно писало.