СК проверяет инцидент в московской школе, где учитель ударил ребенка

Директор учебного заведения ранее сообщил, что педагога уволят

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента в одной из московских школ, где учительница ударила ребенка по лицу. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В социальных медиа сообщается, что в Москве учительница школы в районе Митино ударила 10-летнего ученика. По словам матери ребенка, на перемене у ее сына, страдающего сахарным диабетом, возник конфликт с другим учеником во время игры в футбол. После этого к мальчику подошла учительница и нанесла ему удар по лицу, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. Следственными органами СК России по городу Москве проводится проверка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 19 декабря в школе № 1747. По словам директора учебного заведения, после завершения внутреннего расследования педагог будет уволен.