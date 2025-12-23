В Кировоградской области Украины раскольники захватили храм канонической УПЦ

Александрийской епархии канонической Украинской православной церкви был закрыт в течение трех лет

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Покровский храм Александрийской епархии канонической Украинской православной церкви в селе Чечелиевка Кировоградской области. Об этом сообщает "Союз православных журналистов" (СПЖ) на своем сайте.

"23 декабря 2025 года группа рейдеров ПЦУ захватила Покровский храм Александрийской епархии УПЦ в селе Чечелиевка. <...> Представители ПЦУ заранее объявили о намерении войти в храм, несмотря на то, что он был опечатан до решения суда", - говорится в сообщении.

Прихожане утром молились у стен опечатанной святыни. Храм был закрыт в течение трех лет. Когда на территорию храма пришли сторонники ПЦУ, там находились сотрудники полиции. Раскольники срезали замки на дверях.

Клирик ПЦУ Марк Левкив заявил о проведении "инвентаризации имущества". Он вместе с другими раскольниками оскорблял сторонников канонической церкви. По свидетельствам очевидцев, один из членов группы ПЦУ напал на благочинного Петровского округа протоиерея Димитрия Городецкого. Как сообщал СПЖ, несмотря на продолжающиеся суды за храм, люди в камуфляже и балаклавах при поддержке полиции и Службы безопасности в ноябре 2023 года вламывались в Покровский храм УПЦ.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции. 2 июля Владимир Зеленский лишил предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства.

Несмотря на все усилия Киева, в 2023 году в стране насчитывалось порядка 5-6 млн прихожан Украинской православной церкви.