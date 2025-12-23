Суд в Москве арестовал счета Анатолия Чубайса по иску "Роснано"

Сумма составила почти 11,9 млрд рублей

Здание Арбитражного суда города Москвы © Стоян Васев/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительный арест по иску "Роснано" на счета Анатолия Чубайса на общую сумму почти в 11,9 млрд рублей.

Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Заявление акционерного общества "Роснано" удовлетворить в части. Принять меры по обеспечению искового заявления акционерного общества в виде ареста на денежные средства ответчика Чубайса Анатолия Борисовича в пределах заявленных исковых требований в размере 11 896 910 244 рубля 90 копеек", - сказано в документе.

Согласно решению суда, арестованы также и счета других ответчиков по делу. Так, на счетах экс-министра экономики Якова Уринсона суд арестовал свыше 8 млрд рублей. У исполнительного директора компании "УК "Роснано" Бориса Подольского арестованы почти 6 млрд рублей. Всего же по делу в качестве ответчиков привлечены 13 человек, так или иначе связанных с деятельностью "Роснано". Счета всех этих лиц арестованы по решению суда.

"Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации, и у "Роснано" есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации. С учетом суммы заявленных требований, сложности фактических обстоятельств и объема документов, приобщаемых в материалы дела, судебный процесс может занять продолжительное время, в течение которого у ответчиков будет возможность распорядиться принадлежащим им имуществом в ущерб "Роснано", - сказано в решении суда об аресте счетов.

"Роснано" 12 декабря выдвинула иск к своим бывшим руководителям о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту Crocus, целью которого было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA.

Это уже второй иск "Роснано" к бывшим руководителям компании. Согласно определению суда, компания обратилась с иском к Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину "о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату исполнения судебного акта".