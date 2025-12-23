В Калининграде 119 жилых домов и 14 соцучреждений остались без отопления

Это произошло из-за аварии на магистральном трубопроводе

КАЛИНИНГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Авария на магистральном трубопроводе в Калининграде привела к отключению от теплоснабжения 119 домов и 14 социальных учреждений. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

"Из-за аварии на магистральном трубопроводе в районе улиц Эльблонгской - Багратиона 119 домов и 14 учреждений соцсферы остались без тепла. Бригады "Калининградтеплосети" уже занимаются устранением аварии. Будут работать всю ночь. Ориентировочно к утру должны восстановить подачу тепла", - написала Дятлова.

По ее словам, в зону отключения попали дома на 22 улицах.