На юге Москвы из-за инцидента пострадали сотрудники ДПС

Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место ЧП

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ДПС пострадали во время инцидента на Елецкой улице на юге Москвы, по факту случившегося завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали сотрудники ДПС", - говорится в сообщении. Из-за инцидента, который произошел на Елецкой улице в Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве было возбуждено уголовное дело, добавили в СК.

Криминалисты и следователи осматривают место происшествия вместе с оперативными службами. "Изучаются записи видеонаблюдения", - добавили в пресс-службе. В ближайшее время назначат судебные экспертизы, включая медицинскую и взрывотехническую.

Позже в прокуратуре подтвердили информацию о пострадавших. "Прокуратура контролирует установление обстоятельства инцидента на улице Елецкой, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что надзорное ведомство также контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по этому факту.