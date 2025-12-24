Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА, летевших на Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил мэр столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны РФ сбила еще один беспилотник, атаковавший Москву.

Об этом сообщил в своем канале в Max мэр столицы Сергей Собянин.

"Уничтожен еще один БПЛА, атаковавший Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр.

Ранее мэр сообщал об одном уничтоженном дроне, летевшем на столицу. Всего за утро, согласно опубликованным Собяниным данным, сбито два беспилотника.

В новость внесены изменения (05:22 мск) - увеличилось число сбитых БПЛА.