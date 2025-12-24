В Приморье арестовали еще одного пособника депутата по делу о продаже ртути

Его заключили под стражу на два месяца

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Суд в Приморье арестовал еще одного фигуранта дела о незаконной продаже ртути на сумму более 28 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что главный фигурант уголовного дела - депутат краевого законодательного собрания Артавазд Оганесян.

"Заключен под стражу еще один обвиняемый в незаконном сбыте ядовитых веществ на 28 млн рублей. Следствием установлено, что в период с 25 октября по 13 ноября 2025 года фигурант совместно с тремя сообщниками, организованной группой, незаконно приобрели с целью сбыта 50 кг ядовитого вещества - ртути металлической, которую продали за $350 тыс. (более 28 млн рублей) лицу, действовавшему в рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия", - рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что фигурант уголовного дела заключен под стражу на два месяца.

Ранее трем другим фигурантам дела была также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт ядовитых веществ, организованной группой) поставлены в прокуратуре на контроль.