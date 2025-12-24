В пяти муниципалитетах Липецкой области объявляли угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщали в МЧС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявляли на территории пяти муниципальных образований Липецкой области. Об этом сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для г. Елец, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО", - говорится в сообщении.

Позже угрозу атаки БПЛА отменили. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" на территории Липецкой области.

В новость внесены изменения (07:38 мск) - добавлена информация об отмене угрозы БПЛА.