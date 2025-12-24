В Китае восемь человек погибли после падения автомобиля в пруд

Правоохранительные органы уточняют детали происшествия

ШАНХАЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Восемь человек, находившихся в автомобиле, погибли на юго-востоке КНР после его падения в пруд. Об этом сообщило издание Pengpai.

ДТП с участием одного автомобиля произошло в уезде Пэнцзе юго-восточной провинции Цзянси. По данным полиции, за рулем находилась 49-летняя женщина. Все находившиеся в салоне люди погибли до прибытия спасательных служб и врачей.

