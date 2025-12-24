В Чадане остановили поступление воды из русла реки на улицы

Ситуация находится на контроле МЧС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Поступление воды из русла реки на улицы в городе Чадан в Туве остановлено, угроза распространения воды ликвидирована. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Республике Тыва.

Накануне в Чадане, где проживает около 9 тыс. человек, повторно произошел выход наледевых вод из реки Чадан на улицы города. Было подтоплено 12 приусадебных участков. Организован пункт временного размещения для жителей.

"После расчистки русла реки, в Чадане удалось отвести воду. Ситуация находится на контроле МЧС. Подтопленных домов нет, угроза распространения воды ликвидирована. Только несколько приусадебных участков подтоплено. В ликвидации ситуации участвовали 64 человека и 24 единицы техники", - сообщили в МЧС.

В правительстве региона пояснили, что бригады работали всю ночь. "Было обновлено перекрытие потока воды ниже моста села Бажын-Алаак, он был направлен в русло реки Чадан. Сегодня планируется перекрыть еще два возможных притока с реки в оросительные системы верхней части города Чадан, для предупреждения возникновения такой ситуации повторно", - пояснили в правительстве Тувы.

По данным Среднесибирского УГМС, в Чадане 24 декабря днем до минус 18 градусов, безветренно.