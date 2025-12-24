В Приамурье экс-полицейского осудили за вымогательство денег у бизнесмена

Его приговорили к семи годам и четырем месяцам колонии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Благовещенский городской суд приговорил бывшего полицейского к 7 годам и 4 месяцам лишения свободы за вымогательство 12 млн рублей у китайского бизнесмена. Осужденный действовал вместе с сообщниками, сообщили в пресс-службе суда.

"С июня по сентябрь 2024 года [мужчина], работавший тогда в полиции, вступил в преступный сговор со своим знакомым (приговорен Благовещенским городским судом к пяти годам колонии строгого режима). Вместе они вымогали 12 млн рублей у предпринимателя, гражданина КНР. Суд признал [мужчину] виновным в совершении преступлений и по их совокупности приговорил к семи годам и четырем месяцам колонии строгого режима. Его также лишили звания капитана полиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что организатор преступной группировки вместе с тремя сообщниками вымогали деньги у китайского предпринимателя, владеющего кафе в центре Благовещенска. Они требовали у него крупные суммы, угрожая и применяя насилие. Преступники оставляли записки с угрозами на автомобиле бизнесмена и на двери его кафе, повредили несколько автомобилей, принадлежавших потерпевшему и членам его семьи.

Кроме того, они сожгли автомобиль Toyota Alphard, ошибочно полагая, что он принадлежит семье иностранца. На деле транспорт принадлежал другому лицу, которому был причинен значительный ущерб. Также сообщники преследовали автомобиль потерпевшего, один из фигурантов направил на водителя муляж пистолета. Несмотря на угрозы и многомесячное давление, иностранец отказался выполнять требования вымогателей.

По данным следствия, полицейский, пользуясь служебным положением, давал советы по конспирации и лично участвовал в осуществлении угроз. В суде он признал вину и согласился с обвинением, а также раскаялся.