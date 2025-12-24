Суд оставил без движения иск блогера Ковальчук к Елене Малышевой

Истец требует досрочно прекратить охрану товарного знака телеведущей "Сбрось лишнее"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам оставил без движения иск блогера Алены Ковальчук к телеведущей Елене Малышевой о прекращении действия товарного знака "Сбрось лишнее". Об этом сказано в картотеке суда.

"К исковому заявлению не приложена выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием о месте жительства истца, иной документ, подтверждающий указанные сведения <…> заявление подлежит оставлению без движения", - сказано в документе.

Суд зарегистрировал иск 17 декабря, истец Алена Ковальчук требует досрочно прекратить охрану товарного знака Елены Малышевой "Сбрось лишнее". Товарный знак был зарегистрирован в 2013 году, срок исключительного права продлен до 2031 года.