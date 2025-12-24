В Норильске завели дело по факту нецелевых трат 1,8 млрд рублей

Чиновники организовали перераспределение целевых платежей, создав видимость эффективного исполнения бюджета

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о нецелевом использовании бюджетных средств в размере 1,8 млрд рублей, выделенных городу на ликвидацию свалок в Арктике, возбуждено в Норильске. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Красноярского края.

"Возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств. В 2023 году в бюджет Норильска поступило 909 млн рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду, в 2024 году - 1,285 млрд рублей. Эти целевые средства по закону должны были уйти на ликвидацию свалок и объектов накопленного вреда в Арктике. <…> По материалам проверки прокуратуры следственный орган возбудил уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств (п. "б" ч. 2 ст. 285.1 УК РФ). Виновным грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности", - сообщили в прокуратуре.

Ведомство выяснило, что администрация Норильска потратила из этих денег 1,8 млрд рублей не на экологию. "Средства ушли на все то, что к природе не имеет отношения. Несмотря на то, что в этот период планировалось убрать 18 свалок общей площадью около 90 тыс. кв. м, денежный поток прошел мимо этой статьи расходов. Кроме того, 11 объектов накопленного вреда даже не учтены в реестре, хотя органы контроля неоднократно предостерегали мэрию о необходимости чисток. Чиновники организовали перераспределение этих целевых платежей без увязки экологических доходов с природоохранными расходами, умышленно умолчав об их целевом характере перед горсоветом, создав видимость эффективного исполнения бюджета", - пояснили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что эти действия администрации нарушили права жителей на чистую среду и помешали решению местных экологических проблем.