Полиция Москвы проводит проверку после того, как учитель ударил ребенка по лицу

Директор школы №1747 сообщил, что педагога уволят

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проводят проверку и разбираются в обстоятельствах инцидента с участием несовершеннолетнего в одной из школ на северо-западе Москвы.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, в ходе мониторинга полицейские выявили видеопубликацию, на которой запечатлено, как в одной из школ на северо-западе столицы несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения.

"По данному факту сотрудниками ПДН проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что в настоящее время сообщений и заявлений в полицию не поступало.

Следственные органы СК России по городу Москве проводят проверку.

Директор школы №1747 сообщил ТАСС, что педагога, ударившего учащегося по лицу, уволят из школы.