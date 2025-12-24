В Башкирии осудили начальника управления капстроительства

Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы за превышение полномочий

Редакция сайта ТАСС

УФА, 24 декабря. /ТАСС/. Октябрьский суд Уфы приговорил начальника управления капитального строительства Башкирии к пяти годам колонии общего режима за указания о приемке контрафактного медицинского оборудования. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на два года. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в декабре 2022 года руководитель управления капитального строительства Башкирии, которая была осведомлена о поставке в четыре учреждения здравоохранения по государственным контрактам 10 контрафактных медицинских изделий по ультразвуковой визуализации, запрещенных к гражданскому обороту, дала указание об их приемке. В результате бюджетам Российской Федерации и Республики Башкортостан причинен ущерб в размере свыше 57 млн рублей. Средства были выделены по нацпроекту "Здравоохранение".

В прокуратуре республики ТАСС уточнили, что руководитель управления с августа 2024 года была временно отстранена от должности.