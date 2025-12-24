NBC: в США при взрыве газа в доме престарелых погибли два человека

Еще 20 человек госпитализировали, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва газа в доме престарелых в городе Бристоль (штат Пенсильвания). Об этом сообщил телеканал NBC.

Из-за обрушения части здания внутри были заблокированы люди, в том числе в подвале. Спасатели эвакуировали пациентов и персонал через шахту лифта и окна, 20 человек были госпитализированы.

Причиной взрыва стала утечка газа. Проводится расследование.