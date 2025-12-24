В Уссурийске произошло два взрыва

Причиной стало возгорание сварочного оборудования

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Воспламенение сварочного оборудования привело к взрывам в районе переулка Западного в Уссурийске. Жертв и повреждений нет, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

"По данным Антитеррористической комиссии Приморья сегодня рано утром в Уссурийске в районе переулка Западный произошло два хлопка. <…> В результате происшествия повреждений и жертв нет. Причина хлопков - воспламенение сварочного оборудования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после взрывов на место прибыли оперативные службы. Район происшествия был оцеплен, движение транспорта перекрыто. Проводится комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента.