В Ростовской области задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу СБУ

Мужчина передавал данные о дислокации российских военных сотруднику Службы безопасности Украины

© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 декабря. /ТАСС/. Силовики задержали жителя Мелитополя Запорожской области, его подозревают в шпионаже при передаче данных о дислокации российский военных сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, жителя Мелитополя Запорожской области, связанная со сбором и передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант, взаимодействуя с офицером СБУ, под видом блогерской деятельности собирал информацию о расположении блокпостов, местах стоянки техники и проживания личного состава ВС России, а затем передавал их через Telegram сотруднику украинской спецслужбы.

У задержанного изъята техника и средства связи. Решением суда он арестован.