На Урале пресекли схему перевозчика, получавшего субсидии за проезд умерших

Ущерб бюджету от действий компании может превышать 30 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Полиция пресекла мошенническую схему транспортной компании в Качканаре Свердловской области, которая для компенсации недополученных доходов перевозчика указывала в списках имеющих право на льготный проезд уже умерших граждан. Ущерб бюджету от действий злоумышленников может превышать 30 млн рублей, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"В отчетных материалах указывались списки граждан, якобы имеющих право на льготный проезд, с целью компенсации недополученных доходов перевозчика. При этом фактически данные сведения не соответствовали действительности, некоторые лица на момент оформления документов уже были умершими. Предварительно установлено, что ущерб бюджету может превышать 30 млн рублей. Представители МВД возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой при получении выплат в особо крупном размере)", - рассказал Горелых.

Правоохранители подозревают, что поддельные документы для получения государственных субсидий из бюджета муниципального образования предоставлялись на протяжении пяти лет ежемесячно. Кроме того, во время обысков в кассах, где продавались билеты, и на складах транспортной компании были обнаружены и изъяты немаркированная алкогольная и табачная продукция на сумму более 2,5 млн рублей, в результате также возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (сбыт товаров и продукции без маркировки).

Полиция задержала мужчину 1993 года рождения, который, как полагает следствие, являлся номинальным руководителем фирмы, он находится под подпиской о невыезде.

"Кроме того, оперуполномоченные установили, что вся основная деятельность предприятия находилась под контролем одной семьи - отца и двух его сыновей. По данным следствия, подозреваемые могли оказывать психологическое давление и шантаж свидетелей, поэтому еще одно уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой). При силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии глава семьи 1961 года рождения и его сын 1984 года рождения задержаны. По ходатайству территориального ОВД судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты громкого дела содержатся в СИЗО Нижнего Тагила. Третий предполагаемый соучастник криминальной схемы, мужчина 1989 года рождения, находится под подпиской о невыезде", - сказал Горелых.

Расследование продолжается, уже выявлены дополнительные эпизоды, связанные с подделкой официальных документов, нарушениями при организации пассажирских перевозок, фиктивным прохождением предрейсовых медицинских осмотров водителями, также планируется возбудить еще ряд уголовных дел, добавили в полиции.