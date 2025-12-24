В Приамурье экс-сотрудницу банка задержали за кражу 46 млн рублей

Женщине предъявили обвинение и поместили в изолятор временного содержания

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Бывшую работницу банка задержали в Благовещенске по подозрению в хищении 46 млн рублей со счетов клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Амурской области.

"С 2022 года в результате противоправных действий женщины 27 клиентов банка лишились своих сбережений. Общий ущерб, по предварительным данным, составил около 46 млн рублей. <…> Подозреваемая была задержана", - говорится в сообщении.

Изначально в полицию обратились представители службы безопасности банка, где ранее работала 36-летняя подозреваемая. В ходе проверки полицейские установили, что женщина причастна к хищению денег со счетов клиентов финансового учреждения. Сейчас ей предъявили обвинение и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Также организована работа по выявлению других возможных пострадавших от действий подозреваемой.