У берегов Одессы обнаружили похожие на нефть пятна

Там же заметили мертвых птиц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Жители Одессы обнаружили на местных пляжах пятна, внешне напоминающие нефтяные, и мертвых птиц. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

"В районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы", - написал он в своем Telegram-канале.

О размере и происхождении пятен данных пока нет. На место выехали сотрудники экологической инспекции и других служб.