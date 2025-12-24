Имущество екатеринбургского депутата Чачина арестовали

По данным СМИ, его дело связано с установкой оборудования на водозабор в Шадринске, которое не соответствовало условиям контракта

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Курганский городской суд наложил арест на имущество депутата думы Екатеринбурга Виталия Чачина, управляющего компанией "Сити билдинг". Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Следователь СУ СК РФ по Курганской области обратился с ходатайством о наложении ареста на имущество Чачина, суд ходатайство удовлетворил, арест на имущество состоит в запрете распоряжаться арестованным имуществом", - сообщили в суде.

В следственном управлении СК РФ по региону не комментируют ситуацию. По данным СМИ, дело в отношении Чачина связано с установкой оборудования на водозабор в Шадринске, которое не соответствовало условиям контракта.

Кроме того, Чачина судят по делу об ограничении конкуренции. В 2022 году управление ФАС по Свердловской области сообщило, что компании "Сити билдинг" и "Техностройкомплект" (ТСК) реализовали картель во время закупок на ремонт насосной станции в городе Донской Тульской области и ремонт моста через реку Урал в Челябинской области. Общая сумма заключенных контрактов, по данным службы, составила более 84,95 млн рублей. "Сити билдинг" первой сообщила о заключении картеля, поэтому была освобождена от административной ответственности, "Техностройкомплект" оштрафовали на 1,89 млн рублей.