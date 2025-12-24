На Урале 26 января рассмотрят жалобы на обращение "Облкоммунэнерго" в доход РФ

Поступило 17 таких жалоб

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд 26 января рассмотрит апелляции ответчиков и третьих лиц на решение об обращении в доход государства крупной энергокомпании в Свердловской области - "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой являлись бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров. Поступило 17 таких жалоб, заседание пройдет в закрытом режиме, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Всего поступило 17 апелляционных жалоб от ответчиков и третьих лиц, чьи интересы затронуты состоявшимся решением суда. Рассмотрение назначено на 26 января 2026 года в закрытом судебном заседании", - говорится в сообщении.

В иске Генпрокуратура требовала обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, Биков и Бобров получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго".