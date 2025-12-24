В Харьковской области произошла серия взрывов
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пятый по счету взрыв произошел в Харьковской области Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о серии взрывов в самом городе и пригородах областного центра.
В Харькове из-за отключений электричества остановилось метро. В области объявлена воздушная тревога.
