В Харьковской области произошла серия взрывов

В регионе объявлена воздушная тревога

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пятый по счету взрыв произошел в Харьковской области Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о серии взрывов в самом городе и пригородах областного центра.

В Харькове из-за отключений электричества остановилось метро. В области объявлена воздушная тревога.

В новость внесены изменения (12:21 мск) - добавляется информация о взрывах.