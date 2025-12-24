В Кировской области начали проверку после рассылки о террористических угрозах

Информация из анонимных сообщений не подтверждается

КИРОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Проверка проводится после массовой фейковой рассылки о террористических угрозах в Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня в различные организации региона с анонимных контактов поступает рассылка о террористических угрозах. Правоохранительные органы проводят тщательную проверку на каждом объекте. На данный момент информация, поступающая в анонимных сообщениях, не подтверждается", - сообщили в ведомстве.

Как сообщают местные СМИ, 24 декабря утром после сообщения о подозрительном предмете эвакуировали школу № 66 в Нововятске и лицей в Кирово-Чепецке.