Слушание по иску ГП об изъятии активов сотрудника управления "К" МВД закрыли

Георгий Сатюков заочно арестован по обвинению в получении рекордной в истории МВД взятки в 5 млрд рублей
08:44

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Зюзинский суд Москвы закрыл процесс по иску Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества и активов бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ("К") МВД РФ Георгия Сатюкова, заочно арестованного по обвинению в получении рекордной в истории МВД взятки в 5 млрд рублей, и аффилированным с ним лиц. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство истца удовлетворить. Продолжить рассмотрение искового заявления в закрытом режиме", - огласила решение судья.

Свое ходатайство о закрытии судебного процесса представитель Генеральной прокуратуры мотивировал тем, что уголовное дело в отношении ответчика Сатюкова все еще расследуется.

Ранее Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с заявлением об обращении в доход государства имущества Сатюкова и аффилированных с ним лиц. Помимо Сатюкова, ответчиками указаны еще пять человек, в том числе члены его семьи.

На родственников Сатюкова были открыты более 70 банковских, лицевых и брокерских счетов. В материалах, с которыми ранее ознакомился ТАСС, указано, что денежными средствами и ценными бумагами с этих счетов фактически владел Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов. Они были оформлены на родственников Сатюкова: на его супругу было открыто 6 счетов, на брата - 36, остальные 29 - на отца и мать. В их числе и брокерские счета в разной валюте. В настоящее время все имущество арестовано.

Уголовное дело в отношении Сатюкова было возбуждено в августе 2023 года. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сумма взятки составляет 5 млрд рублей. Вторым обвиняемым по этому делу проходит коллега Сатюкова Дмитрий Соколов, его считают посредником. Оба фигуранта заочно арестованы, они скрылись от правоохранителей и объявлены в международный розыск. 

