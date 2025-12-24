Суд закрыл процесс по делу студентки, вербовавшей в террористические организации

Полина Костикова признала вину

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд по ходатайству прокурора и адвоката в закрытом режиме проведет судебное следствие по делу студентки Полины Костиковой (внесена в РФ в перечень террористов), вербовавшей россиян в запрещенные террористические украинские организации, в том числе "Русский добровольческий корпус" (РДК, признан террористической организацией, запрещен в РФ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил закрыть судебное следствие, поскольку может привести к оглашению охраняемой законом информации о психиатрической помощи, а именно врачебной тайны", - сказал судья.

Полина Костикова (внесена в РФ в перечень террористов) признала вину.

"Признаю свою вину и раскаиваюсь в совершенном преступлении", - сказала Костикова.

22-летняя Костикова обвиняется в приготовлении к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). С января по июнь 2024 года Костикова, находясь в Грузии и пользуясь личным знакомством с лидером украинской террористической организации РДК, установила контакт с одним из активистов для вступления в ряды террористической организации с целью личного участия в боевых действиях против ВС РФ. Вернувшись в Россию она продолжила общение с представителями террористической организации до момента своего задержания в марте 2025 года.