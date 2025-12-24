Названа возможная причина пожара в Липецкой области, где погибли две пенсионерки

Неисправность электрогирлянды могла привести к возникновению возгорания в многоквартирном доме

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Неисправность электрогирлянды могла привести к возникновению пожара в многоквартирном доме в городе Грязи Липецкой области, где погибли две пожилые женщины. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"По данным следствия, вечером 23 декабря в одной из квартир дома по улице Осипенко города Грязи произошло возгорание, в результате которого пострадала хозяйка жилого помещения - женщина была госпитализирована. Две ее соседки - пожилые мать и дочь, проживавшие этажом выше, скончались от отравления угарным газом. <…> По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неисправности электрогирлянды. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области сообщили, что два отделения городской пожарно-спасательной части отправились на вызов в 18:46 мск 23 декабря. Из горящего девятиэтажного дома были спасены 10 и эвакуированы 38 человек. Огнем уничтожена внутренняя отделка и имущество на площади 40 кв. м в одной квартире, частично повреждена внутренняя отделка и имущество кухни и балкона на площади 25 кв. м в другой.