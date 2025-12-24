Во Владимирской области арестовали подозреваемых в планировании поджогов

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 24 декабря. /ТАСС/. Силовики задержали во Владимирской области двоих подозреваемых в создании преступной группы террористической и экстремистской направленности, разработавших план по совершению поджогов в местах общепита города Владимира, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

"УФСБ России по 27-й ракетной армии и военным следственным отделом СК России по Владимирскому гарнизону выявлена и задокументирована противоправная деятельность двух лиц, причастных к созданию организованной преступной группы террористической и экстремистской направленности. По версии следствия, в 2025 году житель города Владимира 1993 года рождения, будучи недовольным проводимой на территории России миграционной политикой, организовал преступную группу, желая оказать воздействие на принятие органами власти решений в данной сфере", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, фигурант создал в мессенджере Telegram тематический чат для общения единомышленников и координации их деятельности. Также им был разработан шеврон организации, написан и распространен текст листовок радикального содержания для возбуждения ненависти и вражды, призывающих к насилию в отношении выходцев из регионов Северного Кавказа и Центральной Азии.

Кроме того, мужчина разработал план по совершению поджогов в заведениях общественного питания Владимира при нахождении в них большого скопления людей неславянской внешности. Для максимально эффективного проведения террористической акции фигурант неоднократно проводил обучающие теоретические и практические занятия с сообщниками по изготовлению и использованию "коктейлей Молотова". "Преступные намерения злоумышленников не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам, т. к. они были задержаны сотрудниками УФСБ России по 27-й ракетной армии при силовой поддержке Росгвардии", - пояснили в пресс-службе.

В отношении организатора 1993 года рождения и его знакомого единомышленника 1994 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205.4, ст. 205.3, ч. 1 ст. 282, ч. 2 ст. 205.4 УК России. "Владимирским гарнизонным военным судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.