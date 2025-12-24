В Курганской области пресекли захват заложника и побег заключенного из колонии

Заключенный изучил распорядок работы сотрудников и спрятал заточку в камере ШИЗО

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Отбывающий наказание за совершение тяжкого преступления заключенный готовился к захвату заложника и побегу из исправительной колонии в Курганской области, его действия пресекли сотрудники УФСБ России по региону. Заведены уголовные дела, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Фигурант, отбывающий наказание за совершение тяжкого преступления, планировал захватить в заложники сотрудника УФСИН с целью последующего удержания и принуждения государственных органов власти исполнить его требования для освобождения заложника. <…> Преступные действия пресекли сотрудники УФСБ и УФСИН, против заключенного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 2 ст. 206 (приготовление к захвату лица в качестве заложника с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 313 (приготовление к побегу из-под стражи с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Осужденный находится под стражей, идут следственные действия", - говорится в сообщении.

Заключенный изучил распорядок работы сотрудников и их расстановку и спрятал заточку в камере ШИЗО, куда он был помещен за нарушение установленного порядка отбывания наказания. "В ходе бесед с сокамерниками осужденный высказывался в пользу действующих международных террористических организаций и оправдывал совершенные ими теракты, а также агитировал заключенных к вооруженному нападению на сотрудников УФСИН России по Курганской области", - рассказали в ведомстве.