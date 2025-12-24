В Дагестане женщину осудили за участие в вооруженном формировании в Сирии

Ее приговорили к восьми годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Жительница города Дагестанские Огни признана виновной в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства и приговорена к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Дагестану.

"Городской суд г. Дагестанские Огни Республики Дагестан признал Абдуллаеву 3. Т. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК России, и назначил ей наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сроком на 8 лет. Отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста - до 25 февраля 2033 года", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в декабре 2014 года женщина выехала на территорию Сирийской Арабской Республики, где присоединилась к одной из международных террористических организаций, оказывая помощь в приготовлении пищи, пошиве одежды и уходе за ранеными. После разгрома группировки она находилась в лагере для беженцев "Аль-Хол", а в апреле 2025 года вернулась в Россию, где была задержана.

Приговор суда вступил в законную силу.