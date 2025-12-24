Actualité: в ДР Конго затонуло судно с 800 пассажирами

По данным конголезского отделения Красного Креста, десятки человек погибли

ХАРАРЕ, 24 декабря. /ТАСС/. Судно с более чем 800 пассажирами потерпело крушение в Демократической Республике Конго (ДРК). Погибли несколько десятков человек, более 50 считаются пропавшими без вести, сообщает портал Actualité со ссылкой на данные конголезского отделения Красного Креста.

Трагедия произошла на реке Конго в провинции Экваториальная. По данным властей, причиной катастрофы стала перегрузка транспортного средства, другие нарушения правил безопасности. Точное число пострадавших еще предстоит установить.

На месте происшествия у населенного пункта Экунде продолжаются поисково-спасательные работы, в которых принимают участие в том числе подразделения военно-морских сил.