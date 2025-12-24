В Калуге эксперта госучреждения задержали за взятку более 1 млн рублей

Работник организации получал деньги от одного из подрядчиков за приемку фактически невыполненных работ

КАЛУГА, 24 декабря. /ТАСС/. Оперативники регионального УФСБ выявили и задержали главного эксперта государственного учреждения в Калуге, обвиняемого в получении взятки более 1 млн рублей. Работник организации получал деньги от одного из подрядчиков за приемку фактически невыполненных работ, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

"УФСБ России по Калужской области пресечена противоправная деятельность главного эксперта группы искусственных сооружений и транспортной безопасности государственного учреждения региона, который ежемесячно получал денежные средства от генерального директора подрядной организации за приемку фактически невыполненных работ. <…> Общий размер взятки составил более 1 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным пресс-службы регионального УФСБ, кроме приемки фактически невыполненных работ за денежное вознаграждение, обвиняемый оказывал подрядчику общее покровительство и попустительство при выполнении государственного контракта. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, обвиняемый работал в ГКУ КО "Калугадорзаказчик". С мая по декабрь 2025 года он систематически получал взятки в сумме от 50 до 150 тыс. рублей.

По данному факту Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если они входят в служебные полномочия лица, совершенное в особо крупном размере). Суд заключил обвиняемого под стражу.