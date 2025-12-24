В Белоруссии выявили агентов, прослушивавших гражданских и военных пилотов

Сеть работала при содействии определенных лиц на территории страны, сообщает агентство БелТА

МИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Контрразведка Белоруссии выявила и ликвидировала разветвленную сеть иностранных спецслужб, которая работала на территории республики, занимаясь прослушкой пилотов гражданской и военной авиации. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

Как сообщило агентство БелТА, он рассказал, что сеть работала при содействии определенных лиц на территории страны. Речь идет об установке технических устройств, которые позволяли прослушивать переговоры пилотов как гражданской, так и военной авиации. Также велся мониторинг режимных объектов. "Большая масштабная работа контрразведки позволила ликвидировать эти угрозы", - привело агентство слова Тертеля.