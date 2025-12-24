В Челябинской области в ДТП пострадали шесть человек

Устанавливаются обстоятельства столкновения двух автомобилей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции в Челябинской области устанавливают обстоятельства столкновения двух автомобилей на автодороге Челябинск - Троицк, в результате которого травмы получили шесть человек. Об этом сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

"В результате ДТП травмы получил водитель ВАЗ, он госпитализирован, а также травмы получили пять пассажиров автомобиля Toyota", - говорится в сообщении.

По информации Госавтоинспекции, авария произошла в 09:50 (07:50 мск) на 141-м км автодороги Челябинск - Троицк. Водитель автомобиля ВАЗ 2113 следовал в сторону Челябинска, по предварительным данным, в условиях снегопада он допустил занос, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota.