В Харькове возникли проблемы с теплоснабжением из-за повреждения ТЭЦ

Мэр города Игорь Терехов отметил, что энергообъект находится в пригороде

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Проблемы с электрическим напряжением и теплоснабжением наблюдаются в Харькове на востоке Украины из-за повреждения теплоэлектростанции. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, энергообъект находится в пригороде. Повреждение привело "к существенному падению напряжения в городе, что отразилось на теплоснабжении и работе городского транспорта", написал мэр в своем Telegram-канале.

Градоначальник добавил, что из-за повреждений энергосистемы временно усложнилась работа электротранспорта в отдельных районах Харькова. Он также заявил, что введены графики аварийных отключений света. В то же время Терехов добавил, что движение поездов харьковского метрополитена восстановлено.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Харькове и пригородах областного центра. Позже в городе из-за отключений электричества остановилось метро. В области по-прежнему звучат сирены воздушной тревоги.