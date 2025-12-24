Вице-мэр Нефтеюганска оспаривает увольнение

Его подозревают в превышении полномочий

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель главы Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа Павел Гусенков, ставший фигурантом дела о превышении полномочий, подал иск в суд об оспаривании своего увольнения в связи с утратой доверия. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.

"Нефтеюганский районный суд Югры зарегистрировал исковое заявление от П. В. Гусенкова о восстановлении на должности первого заместителя главы города Нефтеюганска. Трудовые отношения с истцом были прекращены 5 ноября 2025 года на основании распоряжения о прекращении трудового договора в связи с утратой доверия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подготовка к судебному разбирательству назначена на 26 декабря.

Ранее в СК РФ сообщали ТАСС, что в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в 2023 году обвиняемый совершил действия, способствовавшие реализации объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является город Нефтеюганск, по существенно заниженной стоимости и в нарушение установленного порядка. Фигурант дела изначально был помещен под стражу, но позже переведен под домашний арест по решению суда.

Гусенков был назначен на должность замглавы города в 2022 году. В его функции входили координация и контроль деятельности департамента по делам администрации и ряда отделов.