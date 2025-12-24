ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Митрополита канонической УПЦ Феодосия выписали из больницы после отравления

В Союзе православных журналистов добавили, что состояние здоровья митрополита пока не позволяет ему вернуться к полноценному служению
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Черкасский и Каневский Феодосий выписан из больницы после отравления в прошлом месяце. Об этом сообщается на сайте Союза православных журналистов (СПЖ).

В СПЖ добавили, что состояние здоровья митрополита Феодосия пока не позволяет ему вернуться к полноценному служению.

28 ноября священнослужителя госпитализировали в критическом состоянии. СПЖ отмечает, что архиерей, которого судят за критику захватов храмов раскольниками, был отравлен, предположительно, тяжелыми металлами.

В 2023 году Служба безопасности Украины предъявила Феодосию обвинения "в разжигании межконфессиональной розни и отрицании вооруженной агрессии". Сам митрополит заявлял, что дело против него сфабриковано по доносам клириков, которых он запретил в служении за аморальное поведение или уклонение в раскол. В феврале 2024 года ведомство предъявило митрополиту еще одно обвинение - в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно". После предъявления обвинений митрополит был помещен под домашний арест, позднее суд смягчил ему меру пресечения на обязательство прибывать по требованию следователей. 

