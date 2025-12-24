В Запорожской области два мирных жителя получили ранения из-за атак ВСУ

Их доставили в больницу

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. За сутки два мирных жителя получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины на населенные пункты Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки зарегистрировано семь фактов целенаправленной атаки противника на населенные пункты Запорожской области, пострадали два человека", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе Пологи два мирных жителя пострадали в результате удара БПЛА, пострадавшие госпитализированы, поврежден частный дом и уничтожен гражданский автомобиль. В прифронтовом городе Токмаке беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому, повредив остекление, пострадавших нет.