В Казани пресекли деятельность мошенника, инсценировавшего ДТП

Мужчина устроил более 67 аварий, ущерб от которых оценивается в 16 млн рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Благодаря совместной деятельности страховщиков и МВД России по Республике Татарстан задержан нарушитель, организовавший более 67 ДТП в Казани, ущерб от которых для страховщиков оценивается свыше 16 млн рублей. Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

Отмечается, что страховые компании начиная с 2021 года начали фиксировать на территории Республики Татарстан многочисленные случаи противоправных действий со стороны жителя Казани, который инсценировал страховые случаи.

"В результате неправомерных действий данного лица только в Казани зафиксировано более 67 ДТП с его участием, причем более половины из них были совершены на одном и том же перекрестке", - заявил Ефремов, уточнив, что причиненный страховщикам ущерб превысил 16 млн рублей.

Так, по его словам, благодаря объединенным усилиям страхового сообщества и руководства ГСУ ГУ МВД России по Республике Татарстан удалось повлиять на ситуацию и дать событиям должную правовую оценку, а также скоординировать работу различных служб для достижения конкретных результатов и привлечь мошенника к ответственности. Мужчина взят под стражу.