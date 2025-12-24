В Балашихе арестовали двух криминальных авторитетов за вымогательство 25 млн рублей

Суд принял решение о заключении Александра Емельянова и Равиля Мясоутова под стражу на 29 суток

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Балашихинский суд арестовал двух местных криминальных авторитетов, Равиля Мясоутова и Александра Емельянова, по делу о вымогательстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Балашихинском городском суде рассмотрели ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Емельянова А. Ю. и Мясоутова Р. Ф. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога) и п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой насилия и уничтожения чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере)", - сказано в сообщении пресс-службы.

По версии обвинения, 25 января 2025 года Емельянов и Мясоутов подожгли частный дом потерпевшей, причинив материальный ущерб в размере более 10 млн рублей. После они потребовали от женщины 25 млн рублей под угрозой применения насилия к ее детям, а также уничтожения принадлежащего ей имущества.

Суд принял решение о заключении Емельянова и Мясоутова под стражу на 29 суток.