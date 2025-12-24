Инфраструктура "Укрнафты" получила критические повреждения

Работу оборудования остановили

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Производственные мощности крупнейшей нефтедобывающей компании Украины "Укрнафта" получили критические повреждения после взрывов во вторник. Об этом сообщила компания "Нафтогаз Украины".

По данным, опубликованным на сайте "Нафтогаза", работа оборудования "Укрнафты", получившего критические повреждения, остановлена. Что именно было повреждено и где, в пресс-службе не уточнили.

23 декабря производственные объекты "Укрнафты" также получили серьезные повреждения, их работа была приостановлена.

АО "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины. В структуре предприятия шесть нефтегазодобывающих управлений и три газоперерабатывающих завода, а также управление нефтепромышленного сервиса, предоставляющее полный спектр сервисных услуг для нефтегазодобывающей отрасли. Компания ведет добычу на территории Сумской, Полтавской, Черниговской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Днепропетровской и Харьковской областей Украины. По состоянию на 1 сентября добыча нефти и газа осуществлялась на 1 807 нефтяных и 164 газовых скважинах. Сеть АЗС Ukrnafta насчитывает 662 автозаправочных комплекса почти во всех регионах страны.