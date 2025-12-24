Khmer Times: при обстреле Камбоджи погибли два слона из вымирающего вида

Погибли самка и ее новорожденный детеныш

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Два азиатских слона - представители занесенного в Красную книгу вымирающего вида - погибли при обстреле тайской армией территории камбоджийской приграничной провинции Прэахвихеар. Об этом сообщила газета Khmer Times со ссылкой на представителей местных властей и природоохранных организаций.

По их заключениям, погибли самка и ее новорожденный детеныш. Согласно наблюдениям экологов, в джунглях провинция Прэавихеар в районе горного хребта Дангрек на границе Камбоджи и Таиланда обитают примерно 20 слонов. Провинция включает восемь охраняемых зон дикой природы, три из которых граничат с Таиландом. Эти регионы становятся все более уязвимыми к разрушению естественной среды обитания животных из-за обострившейся напряженности на границе Камбоджи и Таиланда, указывают защитники природы.

Азиатский слон классифицирован как вымирающий вид в Красной книге и охраняется принятой в 1977 году международной Конвенцией о запрете торговли видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Популяция слонов в Камбодже насчитывает сейчас около 600 особей, обитающих преимущественно на охраняемых территориях.

Как заявил министр охраны окружающей среды Камбоджи Еан Сопхалет, нарушения Таиландом суверенитета Камбоджи не только угрожают человеческим жизням, но и наносят значительный ущерб ее природным ресурсам и биоразнообразию. "Агрессия и нарушения границы Камбоджи противоречат международному праву, которое запрещает нападения на окружающую среду и природоохранные территории", - заявил он.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. По версии камбоджийского Минобороны, после того как в течение нескольких дней таиландские вооруженные силы осуществляли различные провокационные действия в приграничных районах с целью разжечь новый виток конфронтации, они начали атаковать камбоджийские позиции.

Армия Таиланда заявила, что камбоджийские силы первыми начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне, а таиландские военные в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.