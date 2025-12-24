Студентку обвиняют в попытке участия в украинской террористической организации

Адвокат Полины Костиковой Константин Ерохин отметил, что его подзащитная активно сотрудничала со следствием и помогла изобличить преступников

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Студентке Полине Костиковой (внесена в РФ в перечень террористов) предъявлено обвинение в попытке вступления в "Русский добровольческий корпус" (РДК, признан террористической организацией, запрещен в РФ). Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Константин Ерохин.

"Изначально в СМИ была распространена информация о том, что Полину Костикову обвиняют в вербовке россиян в запрещенные террористические украинские организации. Это не соответствует действительности. Костиковой предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (попытка вступления в запрещенную террористическую организацию)", - пояснил адвокат. Он отметил, что его подзащитная активно сотрудничала со следствием и помогла изобличить преступников.

Адвокат рассказал, что 22-летнюю Костикову пытались завербовать в РДК, когда она была в Грузии, но она отказалась и вернулась в Москву, но не сообщила в правоохранительное ведомство о попытке вербовки ее в террористическую организацию. Спустя девять месяцев после возвращения она была задержана сотрудниками правоохранительных структур.

По ходатайству прокурора и адвоката Военный суд в закрытом режиме проведет судебное следствие по делу, поскольку может быть оглашена информация, составляющая врачебную тайну.

С января по июнь 2024 года Костикова, находясь в Грузии и пользуясь личным знакомством с лидером украинской террористической организации РДК, установила контакт с одним из активистов для вступления в ряды террористической организации с целью личного участия в боевых действиях против ВС РФ. Вернувшись в Россию она продолжила общение с представителями террористической организации до момента своего задержания в марте 2025 года.