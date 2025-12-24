В ДНР осудили наемника из Колумбии за участие в боевых действиях

Мужчина получил 19 лет колонии строгого режима

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Колумбийский наемник приговорен к 19 годам заключения за участие в боевых действиях на стороне Украины и посягательство на жизнь пяти российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Республики Колумбия. Солдат ВСУ Бланко Лопес Оскар Маурисио признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 359, ст. 317 УК РФ (наемничество, посягательство на жизнь военнослужащего, в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что приговором суда Бланко Лопесу Оскару Маурисио назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что в мае 2024 года Бланко Лопес Оскар Маурисио заключил контракт с 66-й отдельной механизированной бригадой ВСУ, дав свое добровольное согласие на участие в вооруженном конфликте и военных действиях в качестве наемника на стороне Украины против Российской Федерации. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением военного назначения, после чего за денежное вознаграждение стал исполнять обязанности стрелка-санитара 3-го механизированного взвода 7-й механизированной роты 3-го механизированного батальона.

25 декабря 2024 года он, находясь на боевых позициях, оборудованных на открытой местности неподалеку от населенного пункта Разлив Великоновоселковского района ДНР, обнаружил группу военнослужащих ВС РФ, участвующих в проведении СВО. Желая воспрепятствовать их законной деятельности по обеспечению общественной безопасности на территории ДНР, он совершил многочисленные прицельные выстрелы из автомата в сторону пятерых российских военнослужащих. Благодаря слаженным действиям военнослужащим ВС РФ удалось покинуть линию огня, провести штурм позиций Бланко Лопеса Оскара Маурисио и задержать его. В ходе предварительного следствия задержанный признал вину в полном объеме, пояснив, что на родине ему не хватало заработка, в связи с чем он решил стать наемником. При этом он знал, что это уголовно-наказуемое деяние. Когда Бланко Лопес Оскар Маурисио стрелял в российских военнослужащих, он целился в область расположения жизненно важных органов.