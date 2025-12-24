В Прикамье подростка обвинили в подготовке теракта

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Подросток обвиняется в приготовлении террористического акта в Чернушке Пермского края. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего юноши, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (приготовление к совершению незаконного изготовления взрывчатых веществ), а также преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ (прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности)", - говорится в сообщении СК РФ.

По данным следствия, в феврале 2024 года 17-летний юноша целенаправленно изучал в интернете материалы, пропагандирующие неонацистскую идеологию, насилие, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. В сентябре 2024 года он приобрел в интернет-магазине компоненты для изготовления взрывчатого вещества. Его целью было совершение террористического акта в одном из муниципальных учреждений города Чернушки, однако довести задуманное до конца он не сумел по независящим от него обстоятельствам.

Также в январе 2025 года молодой человек вступил в запрещенное сетевое сообщество праворадикальной направленности, где продолжил изучать экстремистские материалы и получать указания, направленные на приобретение навыков террористической деятельности. С мая 2025 года, следуя инструкциям кураторов из этого сообщества, он приступил к подготовке террористического акта - поджога еще одного учреждения города Чернушки. Компоненты для изготовления взрывчатых веществ подросток хранил у себя дома. В июне деятельность молодого человека пресекли сотрудники УФСБ России по Пермскому краю, после чего он был задержан следователем СК России. В период следствия подросток находился под стражей.

Следователями собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.