Жителя Магнитогорска обвинили в 13 эпизодах педофилии

Преступления совершались с апреля 2012 года по август 2019 года

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Следователь СК в Магнитогорске Челябинской области завершил следствие по делу в отношении мужчины, обвиняемого в 13 эпизодах педофилии, которые были совершены в 2012-2019 годах. Пострадавшими по делу проходят 13 человек, которым на момент противоправных действий было от семи до 13 лет, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следователем Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в совершении 13 преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), а также п. "в", "г" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что преступления совершались с апреля 2012 года по август 2019 года в отношении 12 малолетних в возрасте от семи до 13 лет. После совершения противоправных действий потерпевшие обращались в правоохранительные органы, но длительное время преступления оставались нераскрытыми. По одному из эпизодов потерпевшие запомнили часть номера автомобиля преступника, однако установить его владельца в тот период не представилось возможным.

В СК добавили, что в октябре 2024 года в следственные органы поступило заявление о совершении противоправных действий в отношении 13-летней девочки. Мужчина вступил с потерпевшей в переписку в одном из мессенджеров, где, используя приемы психологического давления, совершал действия против половой свободы малолетней. В результате слаженной работы следователей, следователей-криминалистов регионального СК и оперативных сотрудников УМВД России по Магнитогорску фигурант интернет-преступления был установлен. После этого каждая из 12 потерпевших опознала обвиняемого.