В Липецкой области объявили угрозу БПЛА
Редакция сайта ТАСС
13:02
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Режим опасности БПЛА объявлен в Липецкой области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Липецкой области", - говорится в сообщении.
Ранее дважды в течение суток в регионе объявлялась опасность БПЛА для города Елец и Елецкого, Долгоруковского, Становлянского, Измалковского муниципальных округов. С 19:40 мск 23 декабря без перерыва для всего региона действует режим воздушной опасности.