В Липецкой области объявили угрозу БПЛА

Для всего региона с 23 декабря действует режим воздушной опасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Режим опасности БПЛА объявлен в Липецкой области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Липецкой области", - говорится в сообщении.

Ранее дважды в течение суток в регионе объявлялась опасность БПЛА для города Елец и Елецкого, Долгоруковского, Становлянского, Измалковского муниципальных округов. С 19:40 мск 23 декабря без перерыва для всего региона действует режим воздушной опасности.